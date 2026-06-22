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Какие услуги можно получить онлайн через портал органов государственных доходов

Департамент государственных доходов по Мангистауской области напомнил гражданам и предпринимателям о возможностях цифровых сервисов органов государственных доходов, передает DKNews.kz.

Источник: Деловой Казахстан

Сегодня большинство востребованных услуг доступны в онлайн-формате через портал органов государственных доходов, что позволяет получать необходимую информацию и решать налоговые вопросы без посещения государственных учреждений.

Какие проверочные сервисы доступны.

На портале пользователи могут воспользоваться широким перечнем сервисов для проверки информации о налогоплательщиках и контрагентах.

В частности, доступны:

поиск налогоплательщика; сведения по контрагентам; поиск неблагонадежных налогоплательщиков; проверка плательщиков НДС; поиск возвращенных уведомлений; проверка регистрации контрольно-кассовых машин; проверка налоговых режимов; сведения о приостановлении, продлении или возобновлении представления налоговой отчетности.

Кроме того, можно получить информацию о налогоплательщиках, находящихся на стадии ликвидации, банкротства или реабилитации.

Сервисы по налогам и задолженности.

Для физических лиц и бизнеса предусмотрены инструменты, позволяющие контролировать свои налоговые обязательства.

Через портал можно:

узнать о наличии или отсутствии налоговой задолженности; проверить предстоящие платежи; оплатить налоги и другие обязательные платежи в бюджет в онлайн-режиме.

Это позволяет своевременно выполнять обязательства перед государством и избегать начисления штрафов и пени.

Калькуляторы и онлайн-запись.

Для удобства пользователей на портале работают дополнительные сервисы.

Среди них:

онлайн-бронирование очереди; калькулятор расчета пени; калькулятор налога на транспорт; расчет индивидуального подоходного налога; ориентировочный расчет таможенных платежей; раздел часто задаваемых вопросов по Налоговому кодексу.

Эти инструменты помогают гражданам самостоятельно рассчитать платежи и подготовиться к получению государственных услуг.

На портале размещены формы отчетности.

Пользователи также могут скачать актуальные формы налоговой отчетности и налоговых заявлений.

Документы необходимы для:

получения государственных услуг; подачи отчетности; исполнения налоговых обязательств; взаимодействия с органами государственных доходов.

Обновление форм осуществляется на постоянной основе.

Можно оставить отзыв о работе сервисов.

Для повышения качества государственных услуг на страницах портала размещены специальные QR-коды обратной связи.

С их помощью пользователи могут:

оценить качество работы сервисов; сообщить о возникающих проблемах; оставить предложения по улучшению услуг; направить замечания и рекомендации.

В Департаменте государственных доходов отмечают, что обратная связь помогает совершенствовать цифровые сервисы и повышать их удобство для пользователей.

Почему это важно.

Развитие цифровых государственных сервисов позволяет сократить время получения услуг, снизить количество визитов в государственные органы и повысить прозрачность взаимодействия между государством, гражданами и бизнесом.

Использование онлайн-платформ делает налоговые и таможенные процедуры более доступными, удобными и оперативными для всех категорий пользователей.