Какие услуги можно получить онлайн через портал органов государственных доходов

Сегодня большинство востребованных услуг доступны в онлайн-формате через портал органов государственных доходов, что позволяет получать необходимую информацию и решать налоговые вопросы без посещения государственных учреждений.
Какие проверочные сервисы доступны.
На портале пользователи могут воспользоваться широким перечнем сервисов для проверки информации о налогоплательщиках и контрагентах.
В частности, доступны:
поиск налогоплательщика; сведения по контрагентам; поиск неблагонадежных налогоплательщиков; проверка плательщиков НДС; поиск возвращенных уведомлений; проверка регистрации контрольно-кассовых машин; проверка налоговых режимов; сведения о приостановлении, продлении или возобновлении представления налоговой отчетности.
Кроме того, можно получить информацию о налогоплательщиках, находящихся на стадии ликвидации, банкротства или реабилитации.
Сервисы по налогам и задолженности.
Для физических лиц и бизнеса предусмотрены инструменты, позволяющие контролировать свои налоговые обязательства.
Через портал можно:
узнать о наличии или отсутствии налоговой задолженности; проверить предстоящие платежи; оплатить налоги и другие обязательные платежи в бюджет в онлайн-режиме.
Это позволяет своевременно выполнять обязательства перед государством и избегать начисления штрафов и пени.
Калькуляторы и онлайн-запись.
Для удобства пользователей на портале работают дополнительные сервисы.
Среди них:
онлайн-бронирование очереди; калькулятор расчета пени; калькулятор налога на транспорт; расчет индивидуального подоходного налога; ориентировочный расчет таможенных платежей; раздел часто задаваемых вопросов по Налоговому кодексу.
Эти инструменты помогают гражданам самостоятельно рассчитать платежи и подготовиться к получению государственных услуг.
На портале размещены формы отчетности.
Пользователи также могут скачать актуальные формы налоговой отчетности и налоговых заявлений.
Документы необходимы для:
получения государственных услуг; подачи отчетности; исполнения налоговых обязательств; взаимодействия с органами государственных доходов.
Обновление форм осуществляется на постоянной основе.
Можно оставить отзыв о работе сервисов.
Для повышения качества государственных услуг на страницах портала размещены специальные QR-коды обратной связи.
С их помощью пользователи могут:
оценить качество работы сервисов; сообщить о возникающих проблемах; оставить предложения по улучшению услуг; направить замечания и рекомендации.
В Департаменте государственных доходов отмечают, что обратная связь помогает совершенствовать цифровые сервисы и повышать их удобство для пользователей.
Почему это важно.
Развитие цифровых государственных сервисов позволяет сократить время получения услуг, снизить количество визитов в государственные органы и повысить прозрачность взаимодействия между государством, гражданами и бизнесом.
Использование онлайн-платформ делает налоговые и таможенные процедуры более доступными, удобными и оперативными для всех категорий пользователей.