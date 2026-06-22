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Новая объездная дорога появится на Луганщине

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ЛНР построят объездную дорогу, мост через реку Миус и круговую развязку в Перевальском округе.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ЛНР построят объездную дорогу, мост через реку Миус и круговую развязку в Перевальском округе.

Информировали в едином института пространственного планирования России.

«Сейчас автомобильная дорога регионального значения “Граница ДНР — Антрацит” проходит сквозь Фащевку, из-за чего весь транзитный поток движется через центральную часть поселка. Новая автодорога — Обход Фащевки — пройдет с юга от поселка, огибая его застроенные территории, и подключится к основной трассе с помощью двух транспортных развязок в разных уровнях», — проинформировали в ЕИПП. Новая автодорога будет интегрирована в перспективный федеральный коридор, включающий несколько существующих автодорог от трассы М-4 «Дон» и связывающий сразу три региона: Ростовскую область, ЛНР и ДНР.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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