Новая объездная дорога появится на Луганщине

«Сейчас автомобильная дорога регионального значения “Граница ДНР — Антрацит” проходит сквозь Фащевку, из-за чего весь транзитный поток движется через центральную часть поселка. Новая автодорога — Обход Фащевки — пройдет с юга от поселка, огибая его застроенные территории, и подключится к основной трассе с помощью двух транспортных развязок в разных уровнях», — проинформировали в ЕИПП. Новая автодорога будет интегрирована в перспективный федеральный коридор, включающий несколько существующих автодорог от трассы М-4 «Дон» и связывающий сразу три региона: Ростовскую область, ЛНР и ДНР.