В Нижегородской области обновят 270 км дорог к ФАПам и больницам

С 2019 года благодаря нацпроекту (до 2025‑го он носил название «Безопасные и качественные дороги») в области восстановили свыше 6,6 тысячи километров дорог, а также возвели и модернизировали примерно 140 километров региональных трасс. В 2025 году удалось привести в нормативное состояние 761 километр дорожной сети — это больше запланированного показателя (626 км).