В Нижегородской области обновят 270 км дорог к ФАПам и больницам

В 2026 году в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» приведут в порядок порядка 270 километров автодорог, обеспечивающих подъезд к медучреждениям. Такую информацию обнародовало Главное управление автомобильных дорог региона.
Ремонт охватит 46 участков, расположенных в 24 муниципальных округах и районах. В числе объектов — подъездные пути к районным больницам в Богородске, Гагине, Ковернине, Сосновском и Шахунье.
Также обновят дороги к Сухобезводненской участковой больнице и противотуберкулёзному диспансеру в Семёновском округе, к Вильской больнице Выксунской ЦРБ и медучреждению в посёлке Октябрьский (Борский округ).
В план включены подъезды к поликлинике Сокольской ЦРБ, к Ближнеборисовской, Новоликеевской и Прокошевской врачебным амбулаториям Кстовского района. Кроме того, отремонтируют пути к Андреевскому ФАПу в Чкаловске и к Суроватихинской участковой больнице в Дальнеконстантиновском округе.
В ходе работ заменят дорожное покрытие, укрепят обочины, установят знаки и нанесут разметку. На время ремонта движение ограничат, однако проезд машин экстренных служб обеспечат в первую очередь.
По словам Александра Денисова, исполняющего обязанности директора ГКУ НО «ГУАД», завершить все запланированные мероприятия рассчитывают до конца сентября 2026 года.
С 2019 года благодаря нацпроекту (до 2025‑го он носил название «Безопасные и качественные дороги») в области восстановили свыше 6,6 тысячи километров дорог, а также возвели и модернизировали примерно 140 километров региональных трасс. В 2025 году удалось привести в нормативное состояние 761 километр дорожной сети — это больше запланированного показателя (626 км).
Инициатором нацпроекта «Инфраструктура для жизни», объединяющего 12 федеральных проектов, выступил президент России Владимир Путин. Среди ключевых направлений программы — развитие дорожной инфраструктуры, модернизация ЖКХ, повышение безопасности на дорогах и совершенствование системы общественного транспорта.
Ранее нижегородцам рассказали о ходе ремонта дороги на Звездинке.