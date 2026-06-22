Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение транспорта перекрыли на левом берегу Воронежа после атаки 22 июня

Проезд ограничен на участке Ленинского проспекта.

Источник: АиФ Воронеж

Движение автомобилей и общественного транспорта временно скорректировали на левом берегу Воронежа после сбития над городом нескольких высокоскоростных целей в понедельник, 22 июня. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин.

В настоящее время проезд ограничен на участке Ленинского проспекта — от улицы Остужева до улицы Димитрова.

В связи с этим общественный транспорт № 38 временно перенаправлен на улицу Обручева. Автобусы № 1кв, 1кс, 14, 16, 18, 21, 22, 32, 34, 43, 52, 59, 60, 72, 90 и другие будут совершать объезд по улицам Перевёрткина и Старых Большевиков.

Напомним, что во время ракетной опасности, которая сохранялась в регионе почти час, в Воронеже пострадали как минимум три человека. Один из них находится в тяжёлом состоянии. Кроме того, в городе повреждены предприятие, дома и автомобили.

Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше