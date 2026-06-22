Движение транспорта перекрыли на левом берегу Воронежа после атаки 22 июня

Движение автомобилей и общественного транспорта временно скорректировали на левом берегу Воронежа после сбития над городом нескольких высокоскоростных целей в понедельник, 22 июня. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин.
В настоящее время проезд ограничен на участке Ленинского проспекта — от улицы Остужева до улицы Димитрова.
В связи с этим общественный транспорт № 38 временно перенаправлен на улицу Обручева. Автобусы № 1кв, 1кс, 14, 16, 18, 21, 22, 32, 34, 43, 52, 59, 60, 72, 90 и другие будут совершать объезд по улицам Перевёрткина и Старых Большевиков.
Напомним, что во время ракетной опасности, которая сохранялась в регионе почти час, в Воронеже пострадали как минимум три человека. Один из них находится в тяжёлом состоянии. Кроме того, в городе повреждены предприятие, дома и автомобили.