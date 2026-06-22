Нижегородский депутат Станчев прокомментировал ажиотажный спрос на топливо

В Нижегородской области в последние дни фиксируется резкий рост спроса на бензин. Об этом сообщил депутат городской думы Руслан Станчев в ходе общения с жителями в соцсетях.
Люди жалуются на длинные очереди на АЗС, повышение цен и лимиты на продажу топлива. Уточним, что, по официальным данным Минэнерго, сбоев с поставками топлива на АЗС нет. В ведомстве подчеркнули, что продолжают отслеживать обстановку и держат вопрос на контроле.
По словам депутата, повышенный спрос — в том числе со стороны потребителей из соседних регионов — приводит к быстрому опустошению запасов на отдельных автозаправках, из‑за чего требуется оперативно подвозить дополнительные объёмы.
Среди причин временных перебоев он назвал логистические сложности: ограничения на отпуск топлива с местных нефтебаз в периоды объявления атак БПЛА, а также увеличение объёмов отгрузок в другие регионы. При этом запасы на нефтебазах области, как отметил Станчев, достаточны.
Временные лимиты на отпуск бензина действуют на ряде АЗС в 11 муниципальных образованиях, где нет заправок вертикально‑интегрированных компаний. Это обусловлено всплеском спроса, сбоями в логистике и ростом цен у отдельных поставщиков.
Для стабилизации обстановки власти региона принимают меры: независимым АЗС дали возможность заключать прямые договоры с крупным нефтетрейдером, также организован ежедневный мониторинг запасов топлива на нефтебазах и автозаправках.
Ранее на некоторых нижегородских АЗС существенно выросли цены на бензин.