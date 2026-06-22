Узбекистан заинтересован в совместной сборке белорусской техники

Узбекистан с декабря 2020 года имеет статус государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Официальный Ташкент активно развивает экономическую интеграцию, промышленную кооперацию и устранение торговых барьеров с государствами-участниками ЕАЭС. Как отмечают эксперты, Узбекистан — достаточно емкий рынок. При этом страна переживает демографический бум — за последние четверть века численность населения возросло на 14 миллионов человек и составило почти 40 миллионов.