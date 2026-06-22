Узбекистан заинтересован в совместной сборке белорусской техники

Узбекистан с декабря 2020 года имеет статус государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Официальный Ташкент активно развивает экономическую интеграцию, промышленную кооперацию и устранение торговых барьеров с государствами-участниками ЕАЭС. Как отмечают эксперты, Узбекистан — достаточно емкий рынок. При этом страна переживает демографический бум — за последние четверть века численность населения возросло на 14 миллионов человек и составило почти 40 миллионов.
«Республика Узбекистан очень заинтересована в повышении производительности труда именно в агропромышленном комплексе. Поэтому первое направление, которое может быть реализовано с государствами ЕАЭС и, в частности, в Беларусью — это действительно совместное производство, поставка, локализация, обслуживание сельскохозяйственной техники», — рассказала ректор Всероссийской академии внешней торговли Виттория Идрисова.
По ее словам, это может быть совместный проект с предприятием «Гомсельмаш», который выпускает зерноуборочные комбайны и кормоуборочную технику.
«Второе направление — это, наверное, дорожная техника, строительная техника, потому что действительно экономика активно растет. В общем, даже бывая регулярно в Ташкенте, я думаю, что все мы видим, насколько меняется город. Регионы также активно развиваются, растут и появляется дополнительная потребность именно в такого рода технике», — добавила Идрисова.
Минск и Ташкент уже реализуют масштабные проекты. В частности, в Узбекистане организована крупноузловая сборка тракторов МТЗ. Запущено совместное производство уникальных трехколесных хлопководческих машин, адаптированных для местных условий.