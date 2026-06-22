ЕАБР назвал причины экономического роста в Беларуси

Эксперты обратили внимание, что в январе-мае нынешнего года ВВП вырос на 0,9% в годовом выражении после 0,2% по итогам в января-апреля.
«Основную поддержку экономике оказал внутренний спрос», — отмечено в обзоре ЕАБР.
Это выразилось в том, что розничный товарооборот увеличился на 7,1% в годовом измерении в январе-мае, тогда как в январе-апреле было 6,2%. Другой фактор роста экономики — инвестиции в основной капитал. Они снова растут: в первые пять месяцев этого года зафиксировано увеличение на 1,5% в годовом выражении после снижения на 0,6% в январе-апреле.
«Этому способствовало восстановление объемов капитального строительства», — считают специалисты ЕАБР.
Авторы обзора полагают, что в условиях высокого потребительского спроса и восстановления положительной динамики инвестиций рост ВВП по итогам года вырастет на 1,3%. Ранее по итогам января-мая Белстат сообщил, что ВВП в годовом выражении вырос на 0,9%.
Что касается промышленного производства, то оно в целом растет. Снижение в первые пять месяцев показала только обрабатывающая промышленность.