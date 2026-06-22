ЕАБР назвал причины экономического роста в Беларуси

Это выразилось в том, что розничный товарооборот увеличился на 7,1% в годовом измерении в январе-мае, тогда как в январе-апреле было 6,2%. Другой фактор роста экономики — инвестиции в основной капитал. Они снова растут: в первые пять месяцев этого года зафиксировано увеличение на 1,5% в годовом выражении после снижения на 0,6% в январе-апреле.