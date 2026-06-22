Нижегородские власти прокомментировали ажиотаж вокруг ситуации с бензином

Региональные власти разъяснили причины напряжённой ситуации на топливном рынке Нижегородской области. Об этом сообщили представители Минэнерго в ответ на комментарии нижегородцев в соцсетях.
По информации областного Минэнерго, повышенный спрос на бензин — в том числе со стороны автомобилистов из соседних субъектов — приводит к стремительному сокращению запасов на отдельных автозаправочных станциях. В связи с этим требуется оперативно наращивать поставки топлива на АЗС.
В министерстве пояснили, что на ситуацию влияют и логистические проблемы: доставка горючего с нефтебаз на заправки осложняется из‑за временных ограничений на отпуск топлива в периоды объявления об атаках БПЛА, а также из‑за увеличения объёмов отгрузок в другие российские регионы.
Именно сочетание этих факторов провоцирует временные перебои с бензином на некоторых АЗС. Такие разъяснения представители ведомства дали в ответ на обращения граждан в социальных сетях.
При этом в Минэнерго заверили, что объёмы запасов на нефтебазах региона остаются достаточными.
Ранее нижегородский депутат Станчев прокомментировал ажиотажный спрос на топливо.