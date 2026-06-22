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В Екатеринбурге представят стенд запуска ракеты-носителя «Союз-5»

Свердловские промышленники покажут разработки.

Источник: Департамент информполитики Свердловской области

Свердловские промышленники будут представлять образцы своих достижений. Передовые разработки появятся на стенде международной выставки ИННОПРОМ-2026. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

— Главной темой промышленников станет «Индустрия 360: производство без границ». Основные события деловой программы будут связаны с высокими технологиями, цифровизацией и автоматизацией производств. Например, Уральские локомотивы представят макет скоростного инновационного электропоезда, — сообщает губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Отечественную авиационную отрасль представят турбовинтовой двигатель ВК 800 и макет самолета УТС-800. В том числе комплекс бортового оборудования легкого гражданского самолета.

На выставке планируется создать интерактивный стенд запуска ракеты-носителя «Союз-5».

Будет представлен модульный центр обработки данных. Промышленники покажут проект — вилочный погрузчик. Он используется для решения складских, а также производственных задач.