Шесть выпускников из Нижнего Новгорода набрали 200 баллов за ЕГЭ

Познакомимся с этими целеустремлёнными школьниками: Александра Калязина (лицей № 36), Анфиса Соболева (школа № 22), Григорий Берберян (лицей № 40) и Илья Ковалёв (лицей № 38) получили по 200 баллов, блестяще сдав русский язык и математику. Дарья Шарова (школа № 33) продемонстрировала максимальный результат по русскому языку и истории, а Иван Комков (школа № 8, Кстово) — по русскому языку и химии. Это по-настоящему впечатляющие достижения!