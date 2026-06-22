Шесть выпускников из Нижнего Новгорода набрали 200 баллов за ЕГЭ

Сразу шестеро выпускников нижегородских школ показали выдающийся результат на ЕГЭ, набрав по 200 баллов. Экзаменационная кампания ещё не завершена, поэтому число таких талантливых ребят, возможно, увеличится. Об этом рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Познакомимся с этими целеустремлёнными школьниками: Александра Калязина (лицей № 36), Анфиса Соболева (школа № 22), Григорий Берберян (лицей № 40) и Илья Ковалёв (лицей № 38) получили по 200 баллов, блестяще сдав русский язык и математику. Дарья Шарова (школа № 33) продемонстрировала максимальный результат по русскому языку и истории, а Иван Комков (школа № 8, Кстово) — по русскому языку и химии. Это по-настоящему впечатляющие достижения!
Параллельно становится известно и о других успехах: в Нижнем Новгороде уже 73 выпускника заработали по 100 баллов на ЕГЭ. Особенно заметно число отличников по русскому языку и математике — таких 52 человека. Среди учебных заведений выделяются лидеры: лицей № 40 подготовил 12 стобалльников, лицей № 38 — 8 ребят, а лицей № 36 — 6 учеников, показавших высший результат.
Теперь, по словам мэра, у выпускников есть возможность выдохнуть после напряжённой борьбы за баллы и с радостью переключиться на подготовку к торжественным выпускным вечерам.
Ранее выпускница из Арзамаса набрала 200 баллов на ЕГЭ.