Движение транспорта ограничили ещё на двух улицах Воронежа после атаки ВСУ

Движение по улицам Перевёрткина и Старых Большевиков в Воронеже перекрыли в понедельник, 22 июня. Ограничения действуют на участке от улицы Остужева до Димитрова. В связи с этим общественный транспорт временно будет следовать по улице Обручева. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин.
Ранее перекрыли участок Ленинского проспекта — от улицы Остужева до улицы Димитрова.
Отметим, что ограничения связаны с ликвидацией последствий уничтожения нескольких высокоскоростных воздушных целей над Воронежем. Для проведения этих работ в пределах отдельных улиц Железнодорожного района ввели режим ЧС. Подробнее о пострадавших в результате атаки, а также о повреждениях в городе — в нашем материале.