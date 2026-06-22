Движение транспорта ограничили ещё на двух улицах Воронежа после атаки ВСУ

Движение по улицам Перевёрткина и Старых Большевиков в Воронеже перекрыли в понедельник, 22 июня. Ограничения действуют на участке от улицы Остужева до Димитрова. В связи с этим общественный транспорт временно будет следовать по улице Обручева. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин.