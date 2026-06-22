Губернатор Самарской области прокомментировал дефицит топлива на АЗС

«Причину мы все понимаем, это ограничение самого ресурса. Все регионы сейчас следят за обстановкой. Мы максимально отслеживаем цены на АЗС. Если будут нарушения, то максимально оперативно на это отреагируем. Делаем все, что от нас зависит, помогаем нефтеперерабатывающим заводам, устраняем последствия атак», — рассказал глава региона.