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Губернатор Самарской области прокомментировал дефицит топлива на АЗС

Вячеслав Федорищев высказался по поводу дефицита топлива в Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 22 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал ситуацию с ограничением топлива на некоторых АЗС. Речь об этом шла на оперативном совещании в правительстве региона.

«Причину мы все понимаем, это ограничение самого ресурса. Все регионы сейчас следят за обстановкой. Мы максимально отслеживаем цены на АЗС. Если будут нарушения, то максимально оперативно на это отреагируем. Делаем все, что от нас зависит, помогаем нефтеперерабатывающим заводам, устраняем последствия атак», — рассказал глава региона.

По словам Федорищева, с прошлой недели на некоторых заправочных станциях фиксируется дефицит топлива. Ранее министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков сообщил «КП-Самара», что наблюдается увеличение спроса на АЗС из-за перетока с частных заправок, на которых повысились цены. По словам чиновников, ситуация на контроле и должна стабилизироваться в ближайшее время.

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