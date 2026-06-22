«Газета.Ru» назвала пять опасных участков МКАД

По данным компании «Т-Страхование», проанализировавшей запросы от клиентов сервиса помощи на дорогах, в 2025 году ~помощь на МКАД чаще всего требовалась автомобилистам в районе пересечения с Волоколамским шоссе, а также между Ленинградским шоссе и трассой М-11~. В компании при этом уточнили, что основной причиной вызова помощи были именно ДТП, на долю которых пришлось почти 62% обращений.