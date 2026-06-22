Продажу бензина ограничили в 11 нижегородских муниципальных образованиях

По официальным данным министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области, на нефтебазах региона сохраняется достаточный объём запасов топлива.
В последние 10−14 дней в области резко вырос спрос на бензин — в отдельных местах он увеличился на 150%. Среди причин — приток покупателей из соседних регионов. Из‑за этого на ряде автозаправочных станций топливо расходуется крайне быстро, что требует оперативной организации дополнительных поставок.
На ситуацию влияют и логистические сложности. В частности, в периоды объявления об атаках БПЛА вводятся временные ограничения на отпуск горючего с нефтебаз, параллельно растёт объём отгрузок в другие субъекты РФ — всё это затрудняет своевременную доставку топлива на АЗС. Именно совокупность этих обстоятельств провоцирует временные перебои с бензином на некоторых станциях.
При этом крупные сети работают в штатном режиме, цены на их АЗС остаются стабильными. Некоторые компании дополнительно нарастили число бензовозов для бесперебойной транспортировки топлива.
Ограничения на продажу бензина действуют на ряде АЗС в 11 муниципальных образованиях, где нет станций вертикально‑интегрированных компаний. Основные причины — всплеск спроса, сбои в логистике и рост закупочных цен у отдельных поставщиков.
С 19 июня зафиксированы случаи завышения цен на некоторых франчайзинговых АЗС: их владельцы устанавливают стоимость самостоятельно, ориентируясь на рыночные условия и закупочные цены у трейдеров. Министерство совместно с УФАС и прокуратурой региона провело работу по этому вопросу.
Для стабилизации обстановки областное правительство реализует комплекс мер: независимым АЗС предоставлена возможность заключать прямые договоры с крупным нефтетрейдером, организован ежедневный мониторинг запасов на нефтебазах и автозаправках. Кроме того, дважды в неделю проходят заседания регионального штаба по обеспечению области нефтепродуктами.
Ранее нижегородский депутат Станчев прокомментировал ажиотажный спрос на топливо.