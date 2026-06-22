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В нижегородском правительстве разъяснили ситуацию с перебоями топлива на АЗС

По информации профильного министерства, на нефтебазах региона запасы топлива находятся в достаточном объеме.

Источник: Время

Спрос на бензин вырос на 150% в Нижегородской области в последние полторы недели, сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области.

«В связи с этим топливо на АЗС быстро заканчивается, возникает потребность в поставке дополнительных объемов. При этом имеются логистические трудности по доставке бензина с нефтебаз на АЗС Нижегородской области, вызванные, в том числе, вводимыми ограничениями во время объявления атак БПЛА и большим количеством отгружаемых объемов топлива в другие регионы», — пояснили в министерстве.

Это приводит к временным перебоям с бензином на нижегородских АЗС.

Важно, что на нижегородских нефтебазах запасов топлива достаточно.

«Перебои носят временный характер», — подчеркивают в профильном министерстве.

Заправки «Лукойла», «Тебойла», «Газпромнефти», «Татнефти» работают штатно, стоимость топлива стабильная. «Лукойл» увеличил количество бензовозов.

Ограничения на отпуск бензина отмечается на ряде АЗС в 11 муниципальных образованиях региона. Это связано опять же с повышенным спросом на бензин со стороны населения, нарушением логистических цепочек, возросшей ценой у некоторых поставщиков.

Кроме того, с 19 июня наблюдается завышение цен на некоторых работающих по франшизе АЗС.

«Владельцы таких станций формируют стоимость топлива самостоятельно, исходя из рыночных условий. Министерством с ними уже проведена работа, вопрос отработан с УФАС и прокуратурой», — добавили в МинЖКХ.

Согласно информации, к настоящему моменту независимые АЗС смогут заключать прямые договоры на поставку бензина от крупного нефтетрейдера.

«Дважды в неделю проводятся заседания регионального штаба по обеспечению Нижегородской области нефтепродуктами», — заключили в министерстве.

Ранее ИА «Время Н» рассказывало об очередях, образовавшихся на нижегородских АЗС.

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