В нижегородском правительстве разъяснили ситуацию с перебоями топлива на АЗС

Спрос на бензин вырос на 150% в Нижегородской области в последние полторы недели, сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области.
«В связи с этим топливо на АЗС быстро заканчивается, возникает потребность в поставке дополнительных объемов. При этом имеются логистические трудности по доставке бензина с нефтебаз на АЗС Нижегородской области, вызванные, в том числе, вводимыми ограничениями во время объявления атак БПЛА и большим количеством отгружаемых объемов топлива в другие регионы», — пояснили в министерстве.
Это приводит к временным перебоям с бензином на нижегородских АЗС.
Важно, что на нижегородских нефтебазах запасов топлива достаточно.
«Перебои носят временный характер», — подчеркивают в профильном министерстве.
Заправки «Лукойла», «Тебойла», «Газпромнефти», «Татнефти» работают штатно, стоимость топлива стабильная. «Лукойл» увеличил количество бензовозов.
Ограничения на отпуск бензина отмечается на ряде АЗС в 11 муниципальных образованиях региона. Это связано опять же с повышенным спросом на бензин со стороны населения, нарушением логистических цепочек, возросшей ценой у некоторых поставщиков.
Кроме того, с 19 июня наблюдается завышение цен на некоторых работающих по франшизе АЗС.
«Владельцы таких станций формируют стоимость топлива самостоятельно, исходя из рыночных условий. Министерством с ними уже проведена работа, вопрос отработан с УФАС и прокуратурой», — добавили в МинЖКХ.
Согласно информации, к настоящему моменту независимые АЗС смогут заключать прямые договоры на поставку бензина от крупного нефтетрейдера.
«Дважды в неделю проводятся заседания регионального штаба по обеспечению Нижегородской области нефтепродуктами», — заключили в министерстве.
Ранее ИА «Время Н» рассказывало об очередях, образовавшихся на нижегородских АЗС.