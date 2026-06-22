Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти сказали белорусам, когда работа после пенсии повлияет на ее размер, а когда нет

Власти сказали белорусам, когда работа после пенсии повлияет на ее размер.

Источник: Комсомольская правда

В Комитете по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома сказали белорусам, когда работа после пенсии повлияет на ее размер.

В Беларуси период работы после назначения пенсии (в том числе досрочной) засчитывается в стаж для перерасчета ее размера лишь в одном случае: если в данный период пенсионер не получает пенсионные выплаты. Подобное предусмотрено частью 4 статьи 51 и статьей 66 закона «О пенсионном обеспечении».

«Это правило применяется к периодам работы с одновременным получением досрочной пенсии, начиная с 1 августа 2006 года», — обратили внимание в Комитете.

Ограничение действует в отношении всех видов пенсий по возрасту, в том числе досрочных пенсий за работу во вредных и тяжелых условиях, пенсий, которые были назначены на общих основаниях. Также указаны досрочные пенсии многодетным матерям и матерям детей-инвалидов и другие льготные виды пенсий по возрасту.

Тем временем Минтруда сказало белорусам о штрафах до 13 500 рублей из-за приема на работу.

Ранее Минтруда сказало, кому из белорусов положен отпуск 45 дней.

А вот кто выиграет в деньгах при выходе на пенсию в Беларуси в 2026 году: что ждет бюджетников, работников крупных предприятий и мелких фирм, ИП.