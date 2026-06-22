Власти сказали белорусам, когда работа после пенсии повлияет на ее размер, а когда нет

В Комитете по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома сказали белорусам, когда работа после пенсии повлияет на ее размер.
В Беларуси период работы после назначения пенсии (в том числе досрочной) засчитывается в стаж для перерасчета ее размера лишь в одном случае: если в данный период пенсионер не получает пенсионные выплаты. Подобное предусмотрено частью 4 статьи 51 и статьей 66 закона «О пенсионном обеспечении».
«Это правило применяется к периодам работы с одновременным получением досрочной пенсии, начиная с 1 августа 2006 года», — обратили внимание в Комитете.
Ограничение действует в отношении всех видов пенсий по возрасту, в том числе досрочных пенсий за работу во вредных и тяжелых условиях, пенсий, которые были назначены на общих основаниях. Также указаны досрочные пенсии многодетным матерям и матерям детей-инвалидов и другие льготные виды пенсий по возрасту.
Тем временем Минтруда сказало белорусам о штрафах до 13 500 рублей из-за приема на работу.
Ранее Минтруда сказало, кому из белорусов положен отпуск 45 дней.
А вот кто выиграет в деньгах при выходе на пенсию в Беларуси в 2026 году: что ждет бюджетников, работников крупных предприятий и мелких фирм, ИП.