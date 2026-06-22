Власти сказали белорусам, когда работа после пенсии повлияет на ее размер, а когда нет

Ограничение действует в отношении всех видов пенсий по возрасту, в том числе досрочных пенсий за работу во вредных и тяжелых условиях, пенсий, которые были назначены на общих основаниях. Также указаны досрочные пенсии многодетным матерям и матерям детей-инвалидов и другие льготные виды пенсий по возрасту.