Около тысячи нижегородских выпускников сдали ЕГЭ в первый резервный день

В Нижегородской области начались резервные дни сдачи ЕГЭ. Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
В первый день на 16 пунктах проведения экзамена тестирование прошли 999 выпускников. Школьники сдавали ряд дисциплин — среди них русский язык, физика, химия, иностранные языки, литература и информатика.
Во всех пунктах экзамен прошёл в штатном режиме, случаев удаления участников зафиксировано не было.
Ранее шесть выпускников из Нижнего Новгорода набрали 200 баллов за ЕГЭ.