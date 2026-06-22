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Около тысячи нижегородских выпускников сдали ЕГЭ в первый резервный день

Во всех пунктах экзамен прошёл в штатном режиме, случаев удаления участников зафиксировано не было.

В Нижегородской области начались резервные дни сдачи ЕГЭ. Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

В первый день на 16 пунктах проведения экзамена тестирование прошли 999 выпускников. Школьники сдавали ряд дисциплин — среди них русский язык, физика, химия, иностранные языки, литература и информатика.

Во всех пунктах экзамен прошёл в штатном режиме, случаев удаления участников зафиксировано не было.

Ранее шесть выпускников из Нижнего Новгорода набрали 200 баллов за ЕГЭ.