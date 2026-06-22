Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Анапе увеличивают площади виноградников

В этом году на сто гектаров виноградников в Анапе станет больше.

Источник: РИА "Новости"

Если сейчас площади виноградников в районе занимают 5 483 гектара, то работа, которую местные аграрии ведут уже сегодня, позволит нарастить их на два процента.

Нужно отметить, что городе-курорте под виноград отдают все больше площадей. Еще пять лет назад они не превышали и четырех с половиной гектаров. Динамика очевидна.

По данным администрации города Анапы, запланированная закладка молодых виноградников в течение года поможет значительно расширить сельскохозяйственные угодья, отведённые под эту культуру.

В перспективе местные власти планируют увеличить площади виноградников до семи тысяч. Такая возможность у местных аграриев есть — земель, которые можно использовать под виноград, достаточно.

А решение о том, что данная отрасль должна развиваться принято по очевидным и понятным причинам — развитие винодельческой отрасли в районе и в нашем регионе в целом и рост популярности кубанских вин.

К слову, за первые четыре месяца 2026 года винодельческие предприятия Анапы выпустили и реализовали 336 тысяч декалитров продукции.