В Анапе увеличивают площади виноградников

Если сейчас площади виноградников в районе занимают 5 483 гектара, то работа, которую местные аграрии ведут уже сегодня, позволит нарастить их на два процента.
Нужно отметить, что городе-курорте под виноград отдают все больше площадей. Еще пять лет назад они не превышали и четырех с половиной гектаров. Динамика очевидна.
По данным администрации города Анапы, запланированная закладка молодых виноградников в течение года поможет значительно расширить сельскохозяйственные угодья, отведённые под эту культуру.
В перспективе местные власти планируют увеличить площади виноградников до семи тысяч. Такая возможность у местных аграриев есть — земель, которые можно использовать под виноград, достаточно.
А решение о том, что данная отрасль должна развиваться принято по очевидным и понятным причинам — развитие винодельческой отрасли в районе и в нашем регионе в целом и рост популярности кубанских вин.
К слову, за первые четыре месяца 2026 года винодельческие предприятия Анапы выпустили и реализовали 336 тысяч декалитров продукции.