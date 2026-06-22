Четыре победы и два гран-при: итоги Всероссийской премии Сбера «Любимый малый бизнес» для Ростовской области

Антон Усачёв, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка: «Предприниматели — это драйверы экономики, создающие новые возможности, рабочие места и инновационные решения. Мы гордимся тем, что поддерживаем бизнес, помогая ему расти, цифровизироваться и выходить на новые рынки. С нами работают почти 100 тысяч донских предпринимателей — это практически каждый второй бизнес Ростовской области. 90% всех наших корпоративных клиентов на Дону — это малый бизнес. Многие из них растут со Сбером уже более 10 лет. Каждый предприниматель для нас особенно ценен и уникален. Мы предлагаем бизнесу именно то решение, которое поможет их идее стать лучшей на рынке и любимой у сотен тысяч клиентов. В прошлом году у нас было три победителя премии “Любимый малый бизнес” из Ростовской области, в этом — уже четыре. Мы искренне гордимся успехами наших донских предпринимателей и рады быть надёжным партнером и помощником в развитии бизнеса».