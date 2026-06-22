Четыре победы и два гран-при: итоги Всероссийской премии Сбера «Любимый малый бизнес» для Ростовской области

Все победители получили по 1 млн рублей на развитие бизнеса.
В год 185-летия Сбера третий сезон премии «Любимый малый бизнес» собрал рекордное число предпринимателей — более 42,7 тысяч. 100 лауреатов федерального этапа получили по 1 млн рублей на развитие своего дела, а 10 обладателей гран-при — ещё и возможность отдохнуть на премиальном курорте «Мрия».
Донской бизнес завоевал сразу 4 награды: обладателями гран-при стали салон красоты «Креатив» (c. Чалтырь) и парк «Лога» (х. Старая Станица), а лауреатами федерального этапа — резиденция «Embargo Villa» (г. Ростов-на-Дону) и магазин обуви «Basarab» (г. Ростов-на-Дону).
Эмма Исаян, основательница салонов красоты «Креатив», лауреат гран-при премии «Любимый малый бизнес»: «Новость о победе в премии стала для меня полной неожиданностью. Я несколько раз переспросила, не ошибка ли это и не розыгрыш ли. Когда прозвучало, что речь идет о миллионе рублей, эмоции захлестнули: был шок, слёзы, смех. Коллеги, находившиеся рядом, сначала тоже не поверили, но быстро разделили со мной этот момент. В ближайшем будущем мы планируем укреплять позиции своих салонов, усиливать сервис и продолжать развивать команду, потому что именно люди остаются главным ресурсом нашего дела. Через них бизнес превращается из простого ремесла в живую, устойчивую систему. Личный бренд, искренний сервис, любовь к каждому клиенту и постоянное обучение — вот что держит всё на плаву даже в небольшом селе».
По сравнению с прошлым годом число участников премии «Любимый малый бизнес» выросло почти на 40%, а за два года — более чем в 2,5 раза. Свыше 42 тысяч заявок — это истории, созданные вокруг нас и касающиеся самых разных сфер. Сбер провёл 11 церемоний награждения по всей стране — от Владивостока до Анапы, отметил 1100 победителей региональных этапов. Самыми популярными номинациями у участников стали «Сервис и ремонт», «Ритейл: продукты питания», «Ресторанный бизнес», «Ритейл: товары для дома» и «Сельское хозяйство и животноводство». Победителей определяли комплексно: 30% баллов давала аналитика банка — обороты, кредиты, деловая активность. Остальные 70% сложились из отзывов, анализа мотивационных эссе с помощью ГигаЧат, опроса реальных клиентов компаний на онлайн-панели и решения более 70 отраслевых экспертов.
Антон Усачёв, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка: «Предприниматели — это драйверы экономики, создающие новые возможности, рабочие места и инновационные решения. Мы гордимся тем, что поддерживаем бизнес, помогая ему расти, цифровизироваться и выходить на новые рынки. С нами работают почти 100 тысяч донских предпринимателей — это практически каждый второй бизнес Ростовской области. 90% всех наших корпоративных клиентов на Дону — это малый бизнес. Многие из них растут со Сбером уже более 10 лет. Каждый предприниматель для нас особенно ценен и уникален. Мы предлагаем бизнесу именно то решение, которое поможет их идее стать лучшей на рынке и любимой у сотен тысяч клиентов. В прошлом году у нас было три победителя премии “Любимый малый бизнес” из Ростовской области, в этом — уже четыре. Мы искренне гордимся успехами наших донских предпринимателей и рады быть надёжным партнером и помощником в развитии бизнеса».
Источник: пресс-служба Сбербанка.