«Белавиа» возобновляет прямые чартеры из Минска в Доху

Рейсы будут выполняться с периодичностью один раз в 10−11 дней, говорится в сообщении авиакомпании.
Как отметили в пресс-службе авиаперевозчика, перелет открывает для белорусских туристов возможность совместить пляжный отдых на побережье Персидского залива с погружением в атмосферу Востока, а также дает возможность прогуляться по современному мегаполису Дохе и колоритным арабским рынкам, посетить экскурсии или посвятить время комфортному отдыху у моря.
Ранее также стало известно, что с осени авиакомпания «Белавиа» запустит новый международный регулярный рейс в Бангкок, самолеты из Минска начнут летать в октябре текущего года.