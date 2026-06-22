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«Белавиа» возобновляет прямые чартеры из Минска в Доху

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Национальный авиаперевозчик Belavia с 10 августа возобновляет выполнение прямых чартерных рейсов по маршруту Минск — Доха — Минск. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Источник: Sputnik.by

Рейсы будут выполняться с периодичностью один раз в 10−11 дней, говорится в сообщении авиакомпании.

Как отметили в пресс-службе авиаперевозчика, перелет открывает для белорусских туристов возможность совместить пляжный отдых на побережье Персидского залива с погружением в атмосферу Востока, а также дает возможность прогуляться по современному мегаполису Дохе и колоритным арабским рынкам, посетить экскурсии или посвятить время комфортному отдыху у моря.

Ранее также стало известно, что с осени авиакомпания «Белавиа» запустит новый международный регулярный рейс в Бангкок, самолеты из Минска начнут летать в октябре текущего года.