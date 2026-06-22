«Белавиа» возобновляет прямые чартеры из Минска в Доху

Как отметили в пресс-службе авиаперевозчика, перелет открывает для белорусских туристов возможность совместить пляжный отдых на побережье Персидского залива с погружением в атмосферу Востока, а также дает возможность прогуляться по современному мегаполису Дохе и колоритным арабским рынкам, посетить экскурсии или посвятить время комфортному отдыху у моря.