Нижегородская область получит федеральные средства на создание университетского кампуса

Более 31,5 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета на создание сети современных университетских кампусов в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.
Финансирование уже предусмотрено в федеральном бюджете на период 2026—2028 годов. Оно поступит в субъекты, чьи заявки на создание кампусов были одобрены Минобрнауки. В их числе — Нижегородская область.
«Средства помогут регионам в запланированные сроки закончить строительство кампусов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что работа по созданию университетских кампусов ведётся по поручению президента Владимир Путина. К 2036 году планируется создать не менее 40 таких пространств.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о ходе строительства IT-кампуса «Неймарк».