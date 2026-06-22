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Нижегородская область получит федеральные средства на создание университетского кампуса

Эти средства помогут закончить строительство кампуса в Нижнем Новгороде в запланированные сроки.

Источник: Время

Более 31,5 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета на создание сети современных университетских кампусов в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.

Финансирование уже предусмотрено в федеральном бюджете на период 2026—2028 годов. Оно поступит в субъекты, чьи заявки на создание кампусов были одобрены Минобрнауки. В их числе — Нижегородская область.

«Средства помогут регионам в запланированные сроки закончить строительство кампусов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работа по созданию университетских кампусов ведётся по поручению президента Владимир Путина. К 2036 году планируется создать не менее 40 таких пространств.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о ходе строительства IT-кампуса «Неймарк».