16,4 млрд рублей выделят на строительство кампусов нижегородских вузов

В период с 2026 по 2028 год Нижегородская область получит 16,4 млрд рублей из федерального бюджета на возведение университетских кампусов. Соответствующую информацию обнародовало правительство РФ.
Регион включён в перечень субъектов, которым в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» выделят совокупно 31,5 млрд рублей. По словам премьер‑министра Михаила Мишустина, выделенные средства обеспечат своевременное завершение строительства кампусов в четырёх городах — Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Южно‑Сахалинске.
В правительстве подчеркнули, что будущие кампусы задуманы как многофункциональные комплексы: в их состав войдут учебные аудитории, библиотеки, коворкинги, технопарки и общежития.
В сообщении отмечается, что подобные студгородки позволят расширить возможности для научно‑исследовательской деятельности и повышения качества образования, а также будут стимулировать развитие прилегающих территорий и укрепят взаимодействие между городской и университетской средой.
В Нижнем Новгороде ведётся строительство IT‑кампуса «Неймарк» общей площадью 226,3 тыс. кв. м. В перспективе рядом с ним появится IT‑квартал. Реализация проекта предусмотрена в пять этапов.
Ранее цены на медицинское образование в Нижнем Новгороде заметно выросли.