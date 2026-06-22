Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

16,4 млрд рублей выделят на строительство кампусов нижегородских вузов

В правительстве подчеркнули, что будущие кампусы задуманы как многофункциональные комплексы: в их состав войдут учебные аудитории, библиотеки, коворкинги, технопарки и общежития.

В период с 2026 по 2028 год Нижегородская область получит 16,4 млрд рублей из федерального бюджета на возведение университетских кампусов. Соответствующую информацию обнародовало правительство РФ.

Регион включён в перечень субъектов, которым в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» выделят совокупно 31,5 млрд рублей. По словам премьер‑министра Михаила Мишустина, выделенные средства обеспечат своевременное завершение строительства кампусов в четырёх городах — Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Южно‑Сахалинске.

В правительстве подчеркнули, что будущие кампусы задуманы как многофункциональные комплексы: в их состав войдут учебные аудитории, библиотеки, коворкинги, технопарки и общежития.

В сообщении отмечается, что подобные студгородки позволят расширить возможности для научно‑исследовательской деятельности и повышения качества образования, а также будут стимулировать развитие прилегающих территорий и укрепят взаимодействие между городской и университетской средой.

В Нижнем Новгороде ведётся строительство IT‑кампуса «Неймарк» общей площадью 226,3 тыс. кв. м. В перспективе рядом с ним появится IT‑квартал. Реализация проекта предусмотрена в пять этапов.

Ранее цены на медицинское образование в Нижнем Новгороде заметно выросли.

Узнать больше по теме
Михаил Мишустин: биография, семья, карьера Председателя Правительства Российской Федерации
Михаил Мишустин — российский государственный деятель и экономист, который с января 2020 года занимает пост премьер-министра России. В прошлом — успешный руководитель Федеральной налоговой службы. Известен как реформатор, внедривший цифровизацию налоговой системы. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше