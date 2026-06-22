Снятие блокады Ормузского пролива сильнее всего ударило по алюминиевой отрасли

«Не надо забывать и то, что за последние пару лет заметно выросли налоги. А также другие издержки, связанные с регулированием. Так, вроде бы вполне правильные цели проекта “Чистый воздух” принимались в совсем других экономических условиях. Когда было доступно европейское и американское оборудование и финансирование на международных рынках. Сейчас, в условиях спада капиталовложений в экономике и сокращения ВВП по итогам I квартала, немного странно отдавать приоритет непроизводительным инвестициям. Тем более что конечную цель — улучшение качества воздуха, которым дышат жители, — часто легче и дешевле достичь альтернативными путями. Например, за счет замены парка общественного транспорта или газификации населенных пунктов, где до сих пор, в XXI веке, дома отапливают углем и даже дровами», — подчеркивает Борис Копейкин.