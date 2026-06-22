Саратовский губернатор сообщил о введении лимитов на продажу бензина

«У нас с прошлой недели фиксируется на некоторых автозаправочных станциях дефицит топлива. С одной стороны, причины мы все понимаем — это ограничения самого ресурса. С другой стороны, что мы обязаны делать, это максимально следить за ценой. Я просил управление Федеральной антимонопольной службы, чтобы ежедневно отслеживали по всем заправочным станциям цены. Если где-то будет перекос, если где-то будет нарушение, мы сразу оперативно на это отреагируем», — заявил Федорищев (цитата по ТАСС).