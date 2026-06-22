Саратовский губернатор сообщил о введении лимитов на продажу бензина

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о введении временных лимитов на отпуск бензина для физических лиц с 23 по 30 июня. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«На протяжении последних дней фиксируется высокий спрос на бензин всех марок, что создает дополнительные нагрузки на функционирование логистических цепочек. При этом покупки в абсолютном большинстве случаев ведутся со значительным запасом сверх реальной потребности», — отметил Бусаргин.
«Оперативным штабом региона принято решение с 23 по 30 июня ввести временные лимиты на отпуск бензина для физических лиц — не более 30 литров на одну машину», — сообщил губернатор. По его словам, «эта вынужденная мера необходима в целях снижения необоснованного ажиотажа и возможных спекуляций на топливном рынке».
Решение было принято по итогам совещания с производителями и поставщиками автомоторного топлива, а также профильным блоком правительства региона, добавил Бусаргин.
До этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании правительства заявил, что поручил региональному управлению ФАС контролировать цены на топливо на АЗС в связи с дефицитом на некоторых заправках. В случае выявления нарушений будут приниматься меры.
«У нас с прошлой недели фиксируется на некоторых автозаправочных станциях дефицит топлива. С одной стороны, причины мы все понимаем — это ограничения самого ресурса. С другой стороны, что мы обязаны делать, это максимально следить за ценой. Я просил управление Федеральной антимонопольной службы, чтобы ежедневно отслеживали по всем заправочным станциям цены. Если где-то будет перекос, если где-то будет нарушение, мы сразу оперативно на это отреагируем», — заявил Федорищев (цитата по ТАСС).
Ранее глава Владимирской области Александр Авдеев призвал жителей временно ограничить поездки на личном транспорте и закупать топливо по необходимости.
По словам губернатора, в конце прошлой недели у отдельных компаний возникли проблемы с логистикой, а автомобилисты отреагировали на них «ажиотажным спросом».
Накануне Минэнерго сообщило, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается стабильной и контролируемой. В ФАС также указывали, что для обеспечения внутреннего рынка принимаются все необходимые меры, а перебои с топливом на АЗС Краснодарского края объяснили проблемами с логистикой.
Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить план мероприятий по поддержке устойчивости на внутреннем топливном рынке России. Согласно сообщению правительства, сбалансированный план поддержки необходимо разработать с учетом уже действующих механизмов регулирования.
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