Почти 5 млрд рублей бюджетного долга списали Нижегородской области

Это уже не первое списание долговых обязательств региона. Ранее федеральный центр сократил задолженность Нижегородской области на 20,2 млрд рублей. Из этой суммы 3,5 млрд рублей были списаны в 2025 году, а еще 16,7 млрд рублей — в мае 2026 года.