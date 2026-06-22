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Акции SpaceX падают третий день подряд на фоне планов по размещению облигаций

Акции SpaceX снижаются третий торговый день подряд после объявления о первом размещении облигаций инвестиционного уровня.

Акции SpaceX снижаются третий торговый день подряд после объявления о первом размещении облигаций инвестиционного уровня. В ходе торгов в Нью-Йорке бумаги компании Илона Маска подешевели на 10%, а совокупное падение с момента объявления о выпуске бондов превысило 18%. До этого акции потеряли более 8% за две предыдущие торговые сессии.

SpaceX планирует привлечь не менее $20 млрд через выпуск старших необеспеченных облигаций. Вырученные средства пойдут на погашение бридж-кредита, который компания взяла в феврале для финансирования покупки AI-стартапа xAI, основанного Илоном Маском.

Несмотря на коррекцию, капитализация компании по итогам торгов в четверг составляла около $2,4 трлн, а ее акции оставались на 37% выше цены размещения в рамках рекордного IPO на $75 млрд.

Аналитики присвоили бумагам первую нейтральную рекомендацию, отметив, что значительная часть долгосрочного потенциала роста уже учтена в текущей оценке компании. По оценкам, акции торгуются примерно с коэффициентом 29 к прогнозируемой выручке за 2027 год — это значительно дороже большинства аналогов.

Ранее Moody’s, Fitch и S&P присвоили SpaceX инвестиционные рейтинги, что открывает компании доступ к дешевому заемному финансированию. При этом, по данным на 19 июня, на балансе компании находилось около $100,8 млрд денежных средств.

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