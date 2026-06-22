Акции SpaceX падают третий день подряд на фоне планов по размещению облигаций

Акции SpaceX снижаются третий торговый день подряд после объявления о первом размещении облигаций инвестиционного уровня. В ходе торгов в Нью-Йорке бумаги компании Илона Маска подешевели на 10%, а совокупное падение с момента объявления о выпуске бондов превысило 18%. До этого акции потеряли более 8% за две предыдущие торговые сессии.