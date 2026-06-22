Иркутский губернатор заявил о «ручном режиме работы» по топливу

Иркутская область «вынуждена перейти на ручной режим работы» в вопросе топлива. Об этом сообщил губернатор области Игорь Кобзев.
«Определяем объемы топлива по каждому из получателей индивидуально», — написал глава региона в телеграм-канале.
По его словам, «на отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, часть временно прекратили обслуживание». По словам Кобзева, сейчас главная задача властей региона — обеспечить топливом пожарные и скорые машины, общественный транспорт, коммунальные службы и сельхозтехнику.
Глава Иркутской области обсудил ситуацию с «представителями топливного рынка региона». «Сейчас определяем потребность объема бензина для всех участников рынка, в том числе автомобилистов, на ближайшие три месяца», — сообщил он. Сводные данные власти передадут в федеральный штаб при Минэнерго, в ФАС и надзорные органы.
Заявки на топливо для малых и средних сельхозпроизводителей Приангарья уже сформированы. Губернатор попросил жителей «не поддаваться панике и заранее планировать дальние поездки».
22 июня сократить поездки на личных автомобилях и закупать топливо по необходимости также призвал губернатор Владимирской области Александр Авдеев. «Чем спокойнее будет реакция жителей на временные трудности, тем быстрее получится вернуть ситуацию в нормальное русло», — написал он после оперативного совещания правительства региона.
В тот же день на совещании кабмина вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам разработать сбалансированный план для поддержания стабильности на внутреннем рынке топлива, а ФАС — «продолжить мониторинг ценовой ситуации в отрасли и при необходимости оперативно принимать соответствующие меры».
С конца мая в ряде регионов наблюдаются перебои с поставками топлива. О нехватке бензина на АЗС сообщали власти Крыма, Севастополя и Краснодарского края, а 21 июня глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что все заправки полуострова перевели на обслуживание исключительно госслужб. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе 22−23 июня не будут продавать топливо. Минэнерго при этом заявляло, что внутренний рынок остается стабильным и находится под контролем. В ФАС также заверяли, что принимают все необходимые меры.
Тем временем глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила, что удорожание топлива повлияет на июньскую инфляцию и способно разогнать инфляционные ожидания как населения, так и бизнеса. Согласно данным Росстата, с начала года по 15 июня бензин прибавил в цене 6,6%, почти вдвое опередив совокупный рост цен в 3,7%.
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