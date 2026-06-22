Иркутский губернатор заявил о «ручном режиме работы» по топливу

С конца мая в ряде регионов наблюдаются перебои с поставками топлива. О нехватке бензина на АЗС сообщали власти Крыма, Севастополя и Краснодарского края, а 21 июня глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что все заправки полуострова перевели на обслуживание исключительно госслужб. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе 22−23 июня не будут продавать топливо. Минэнерго при этом заявляло, что внутренний рынок остается стабильным и находится под контролем. В ФАС также заверяли, что принимают все необходимые меры.