Кабмин направит 16,4 млрд на ИТ-кампус «НЕЙМАРК» в Нижнем Новгороде

О выделении средств заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. По его словам, Республика Башкортостан, Нижегородская, Сахалинская и Челябинская области получат почти 14 млрд рублей уже в 2026 году, а еще более 17,5 млрд рублей будет направлено в течение двух последующих лет.