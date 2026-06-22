Bloomberg сообщил о росте экспорта нефти из Ирана до довоенного уровня

По данным Kpler, которые приводит Bloomberg, около 121 млн баррелей иранской нефти все еще находится на танкерах в Персидском заливе и за его пределами — на 5% больше, чем неделей ранее. Около четверти объема простаивает у побережья Китая или в Сингапурском проливе, заключает агентство.