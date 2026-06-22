Цены на СУГ выросли из-за нервозности и ажиотажа на топливном рынке

По итогам торгов 22 июня стоимость СУГ в индексе Урала и Сибири выросла почти до 31 тыс. руб. за тонну, а по европейской части России — до 33,65 тыс. руб. за тонну. С середины июня котировки прибавили свыше 20−30% в зависимости от региона. Собеседники «Ъ» на рынке также отмечают, что в этом году объемы биржевых продаж выше, чем годом ранее.