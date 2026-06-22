Кассация подтвердила взыскание 171 млрд руб. с Tecnimont в пользу «ЕвроХима»

По контракту строительство должно было завершиться в сентябре 2023 года, тогда же, по расчетам заказчика, должен был начать функционировать завод. После разрыва контрактов «ЕвроХим» заключил замещающие договоры с новыми подрядчиками, а срок окончания строительства сдвинулся на февраль 2026 года. За этот период — с сентября 2023 года по февраль 2026 года — заказчик решил взыскать с первоначальных подрядчиков упущенную выгоду. В сентябре 2025 года «ЕвроХим» подал в арбитражный суд Москвы иск к «МТ Руссия» на 202,7 млрд руб., а через месяц соответчиком привлекли и Tecnimont. В декабре суд частично удовлетворил иск «ЕвроХима», признал его отказ от договоров правомерным и взыскал с ответчиков солидарно 171 млрд руб., в том числе 8,1 млрд руб. неотработанного аванса, 3,8 млрд руб. процентов и 159,2 млрд руб. убытков.