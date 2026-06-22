Доля нелегальных сигарет в РФ обновила исторический минимум, опустившись до 8,6%

Российский рынок табачной и никотинсодержащей продукции, как сообщает Российская газета, демонстрирует рекордное снижение теневого сегмента. По итогам 2025 года доля нелегальных сигарет сократилась до 8,6%, что стало минимальным значением за всю историю наблюдений. Для сравнения, еще несколько лет назад этот показатель превышал 15%. Ключевым драйвером обеления рынка в Министерстве промышленности и торговли называют развитие системы маркировки, которая обеспечивает цифровое отслеживание товара от производственной линии до прилавка. Подсчитано, что только за период с 2019 по 2025 год дополнительный фискальный эффект от этих мер составил 858 миллиардов рублей.
Однако, несмотря на успехи в контроле за оборотом традиционных сигарет, эксперты и законодатели предупреждают о сохранении фундаментальных рисков. В Госдуме отметили, что первопричиной существования серого рынка является не отсутствие технологий, а устойчивая экономическая мотивация контрабандистов. Основная проблема кроется в разнице акцизных ставок внутри Евразийского экономического союза: пока стоимость сигарет в соседних странах остается ниже, сохраняется стимул для их нелегального ввоза на территорию России. Для перекрытия этого канала с февраля 2026 года начала действовать система навигационных пломб, контролирующая грузоперевозки между государствами союза, и за первые месяцы под надзор попало более 50 тысяч рейсов.
В то время как рынок классических сигарет постепенно выходит из «серой зоны», сегмент электронных систем доставки никотина и жидкостей демонстрирует обратную динамику. В Минпромторге признают, что значительная доля этого рынка фактически остается вне легального оборота. Одной из ключевых причин называется резкое, более чем двукратное повышение акцизов в предыдущие годы, из-за чего легальные производители утратили конкурентоспособность, уступив место поставщикам продукции неизвестного происхождения. Отдельным камнем преткновения стали так называемые безникотиновые жидкости: формально они не облагаются акцизом, что, по мнению регуляторов, создает лазейку для обхода ограничений. Власти уже инициируют обсуждение выравнивания налоговой нагрузки на обе категории товаров.
Следующим этапом системной борьбы с нелегальным оборотом станет введение лицензирования табачной розницы, которое стартует с октября 2026 года. Масштаб предстоящей реформы участники отрасли характеризуют как беспрецедентный: если ранее лицензирование затрагивало лишь производителей и импортеров, то теперь документы предстоит оформить примерно 250−300 тысячам торговых точек. Аналитик рынка сравнил эту нагрузку с крупнейшими преобразованиями в алкогольной сфере. Главные опасения бизнеса связаны с практической реализацией: региональные власти могут не успеть организовать выдачу лицензий в установленные сроки. Кроме того, остаются нерешенными вопросы определения санитарно-защитных зон возле учебных заведений, а с марта 2027 года субъектам РФ будет предоставлено право полностью запрещать продажу вейпов на своих территориях, причем прогнозировать последствия этой нормы пока никто не берется.
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