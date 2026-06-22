Доля нелегальных сигарет в РФ обновила исторический минимум, опустившись до 8,6%

Однако, несмотря на успехи в контроле за оборотом традиционных сигарет, эксперты и законодатели предупреждают о сохранении фундаментальных рисков. В Госдуме отметили, что первопричиной существования серого рынка является не отсутствие технологий, а устойчивая экономическая мотивация контрабандистов. Основная проблема кроется в разнице акцизных ставок внутри Евразийского экономического союза: пока стоимость сигарет в соседних странах остается ниже, сохраняется стимул для их нелегального ввоза на территорию России. Для перекрытия этого канала с февраля 2026 года начала действовать система навигационных пломб, контролирующая грузоперевозки между государствами союза, и за первые месяцы под надзор попало более 50 тысяч рейсов.