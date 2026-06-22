Апелляция в Гааге поддержала украинские компании в споре с Россией о крымских активах

Украинские компании «Лугзор», «Либсет», «Укринтеринвест», «ДнепрАзот» и «Аберон» владели объектами недвижимости и курортными комплексами в Крыму. После присоединения полуострова к РФ в 2014 году эти активы были национализированы крымскими властями. В июне 2015 года украинские компании инициировали арбитраж при Постоянной палате третейского суда в Гааге и потребовали компенсацию за экспроприацию их активов, ссылаясь на двустороннее соглашение России и Украины от 1998 года о защите инвестиций (BIT).