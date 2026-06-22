В Омской области ввели лимиты на продажу бензина и дизтоплива

Вице-премьер Александр Новак поручил подготовить план поддержки внутреннего рынка топлива на фоне роста цен и перебоев с поставками в регионах. По данным Росстата, с начала года бензин подорожал более чем на 6%. В мае Минэнерго называло ситуацию на внутреннем рынке топлива стабильной и контролируемой.