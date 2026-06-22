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В Омской области ввели лимиты на продажу бензина и дизтоплива

На АЗС лимит на бензин установлен на уровне 40 л, на дизельное топливо — 80 л, а на трассовых заправках — 40 л для бензина и 200 л для дизтоплива. Меры приняты «во избежание искусственного ажиотажа», сказал губернатор.

Источник: РБК

В Омской области ограничили продажу бензина и дизельного топлива на АЗС, об этом решении сообщил губернатор Виталий Хоценко в телеграм-канале.

Как он пояснил, ограничение вводится «во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции».

Так, на АЗС заправка топлива доступна только в бак автомобиля, лимит на бензин — 40 л, а на дизельное топливо — 80 л, уточнил Хоценко. Для заправки на трассовых АЗС лимит установлен: 40 л — бензин, 200 л — дизтопливо. На сжиженные углеводородные газы (СУГ) ограничение не распространяется, сказал губернатор.

Временные лимиты на отпуск бензина — не более 30 л на одну машину — введены в Саратовской области. Они действуют с 23 по 30 июня. Губернатор Роман Бусаргин назвал меру вынужденной. Владимирский губернатор Александр Авдеев призвал жителей ограничить поездки на личном транспорте и закупать топливо по необходимости.

Власти Иркутской области перешли на «ручной режим работы» в вопросе топлива, сообщил губернатор Игорь Кобзев. Часть местных АЗС ограничила продажу бензина, часть — приостановила обслуживание, уточнил он.

Глава Крыма Сергей Аксенов накануне заявил, что все АЗС перешли на режим отпуска топлива только для госслужб.

Вице-премьер Александр Новак поручил подготовить план поддержки внутреннего рынка топлива на фоне роста цен и перебоев с поставками в регионах. По данным Росстата, с начала года бензин подорожал более чем на 6%. В мае Минэнерго называло ситуацию на внутреннем рынке топлива стабильной и контролируемой.

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