В Омской области ввели лимиты на продажу бензина и дизтоплива

В Омской области ограничили продажу бензина и дизельного топлива на АЗС, об этом решении сообщил губернатор Виталий Хоценко в телеграм-канале.
Как он пояснил, ограничение вводится «во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции».
Так, на АЗС заправка топлива доступна только в бак автомобиля, лимит на бензин — 40 л, а на дизельное топливо — 80 л, уточнил Хоценко. Для заправки на трассовых АЗС лимит установлен: 40 л — бензин, 200 л — дизтопливо. На сжиженные углеводородные газы (СУГ) ограничение не распространяется, сказал губернатор.
Временные лимиты на отпуск бензина — не более 30 л на одну машину — введены в Саратовской области. Они действуют с 23 по 30 июня. Губернатор Роман Бусаргин назвал меру вынужденной. Владимирский губернатор Александр Авдеев призвал жителей ограничить поездки на личном транспорте и закупать топливо по необходимости.
Власти Иркутской области перешли на «ручной режим работы» в вопросе топлива, сообщил губернатор Игорь Кобзев. Часть местных АЗС ограничила продажу бензина, часть — приостановила обслуживание, уточнил он.
Глава Крыма Сергей Аксенов накануне заявил, что все АЗС перешли на режим отпуска топлива только для госслужб.
Вице-премьер Александр Новак поручил подготовить план поддержки внутреннего рынка топлива на фоне роста цен и перебоев с поставками в регионах. По данным Росстата, с начала года бензин подорожал более чем на 6%. В мае Минэнерго называло ситуацию на внутреннем рынке топлива стабильной и контролируемой.
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