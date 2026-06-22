Постройка комплекса Ozon в Грозном создаст около 4 тыс. рабочих мест

Особо-экономическая зона «Грозный» была создана в декабре 2019 года, под нее отведено 256 га земли промышленного назначения. Первое производство на его территории запустили в апреле прошлого года. 22 июня здесь также ввели в эксплуатацию завод по закалке стекла и изготовлению стеклопакетов.