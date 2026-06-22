Постройка комплекса Ozon в Грозном создаст около 4 тыс. рабочих мест

ГРОЗНЫЙ, 22 июня. /ТАСС/. Строительства логистического комплекса компании Ozon на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Грозный» позволит создать около 4 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров по итогам посещения объекта вместе с министром финансов РФ Антоном Силуановым.
«Мы посетили площадку строительства крупного логистического комплекса компании Ozon. Проект предусматривает создание складского комплекса класса “А” площадью более 100 тысяч квадратных метров. После его ввода в эксплуатацию будет создано около 4 тысяч новых рабочих мест», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, на объекте завершены основные подготовительные работы, активно ведется устройство фундаментов, инженерной инфраструктуры и других элементов будущего комплекса.
«Также вместе с Антоном Германовичем мы посетили модернизированный цементный завод АО “Чеченцемент” в селе Чири-Юрт. После завершения проекта предприятие сможет выпускать до одного миллиона тонн цемента в год. Строительная готовность объекта составляет 95 процентов, поставка оборудования выполнена на 85 процентов, а монтаж — на 75 процентов», — рассказал Кадыров.
Особо-экономическая зона «Грозный» была создана в декабре 2019 года, под нее отведено 256 га земли промышленного назначения. Первое производство на его территории запустили в апреле прошлого года. 22 июня здесь также ввели в эксплуатацию завод по закалке стекла и изготовлению стеклопакетов.