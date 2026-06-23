Нацбанк поднял курс доллара и курс евро на 23 июня

В соотношении с курсами валют, действовавшими в понедельник, 22 июня, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского стал легче в валютной корзине во вторник, 23 июня. Сильнее в этот раз изменился в сторону увеличения курс европейской валюты.