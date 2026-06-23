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Нацбанк поднял курс доллара и курс евро на 23 июня

Нацбанк Беларуси увеличил курс доллара и курс евро и уменьшил курс российского рубля на 23 июня, вторник.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком скорректированы валютные курсы на 22 июня, понедельник. В частности, после выходных подрос курс доллара, а курс евро и курс российского рубля, наоборот, уменьшились.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на вторник, 23 июня, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8000 белорусского рубля, 1 евро — 3,2084 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7907 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, действовавшими в понедельник, 22 июня, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского стал легче в валютной корзине во вторник, 23 июня. Сильнее в этот раз изменился в сторону увеличения курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0108 белрубля, курс евро подрос на 0,0114 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0020 белрубля.

Тем временем Минтруда сказало, кому из белорусов положен отпуск 45 дней.

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