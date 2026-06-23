ГД обсудит поддержку «Почты России» и трудовые стажировки студентов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмотрят законопроект о трудовых стажировках студентов и выпускников, а также документ, который предусматривает модернизацию и поддержку «Почты России». Кроме того, парламентарии обсудят проект о заморозке порога доходов для уплаты НДС.
Законопроект о поддержке «Почты России» на рассмотрение Госдумы внесло правительство РФ, депутаты рассмотрят его в первом чтении. Документ предусматривает целый комплекс мер по модернизации работы федерального почтового оператора и новые источники получения финансовых средств. Так, предлагается предоставить «Почте России» возможность привлекать юридические лица и индивидуальных предпринимателей для работы с почтовыми сообщениями и размещать рекламу на доставляемых платежных документах.
Также в рамках инициативы предлагается создать электронную почтовую систему на базе «Госуслуг». Нововведения предусматривают, что у юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, появятся электронные почтовые ящики. В первую очередь они будут предназначены для получения юридически важных сообщений от госорганов и ЦБ, однако их также можно будет использовать для отправки и получения простых сообщений. Важная электронная корреспонденция будет доставляться бесплатно. За отправку сообщений с пользователей будет взиматься отдельная плата, а за получение сообщений юридическими лицами и ИП, за исключением значимой корреспонденции, плата будет взиматься ежемесячно.
Вместе с тем авторы законопроекта предлагают ограничить круг организаций, которые смогут оставлять корреспонденцию в почтовых ящиках в многоквартирных домах. Письма и платежки в них смогут оставлять «Почта России», управляющие компании и организации, которым вносится плата за жилое помещение и услуги ЖКХ. Вместе с тем общее собрание собственников сможет вместе выбрать и другие компании, которые также получат возможность оставлять корреспонденцию в ящиках. Кроме того, в рамках нововведений предлагается доставлять гражданам квитанции на оплату жилья и услуг ЖКХ в личный кабинет на «Госуслугах».
На пленарном заседании в первом чтении также будет рассматриваться законопроект, которым предлагается закрепить в Трудовом кодексе РФ понятия «стажер» и «стажировка в сфере труда» и установить порядок прохождения стажировок. Документ на рассмотрение Госдумы внесла группа парламентариев от «Единой России». Согласно законопроекту, стажировка будет оформляться по срочному трудовому договору и позволит студентам и выпускникам получить первый опыт работы, практические навыки и адаптироваться к профессии. Стать стажерами смогут граждане, которые получают или уже получили среднее профессиональное или высшее образование, а также прошли профессиональное обучение. При этом стажировка должна соответствовать получаемой или уже полученной специальности.
Предусматривается, что срочный трудовой договор о стажировке может быть заключен не позднее одного года после получения образования или профессионального обучения. Максимальный срок стажировки составит шесть месяцев. На это время за стажером должен быть закреплен наставник. Если после завершения стажировки работодатель решит принять сотрудника на постоянную работу, испытательный срок для него устанавливать не будут.
Проект о сохранении порога доходов для перехода с УСН на НДС.
Также в повестке пленарного заседания — законопроект о сохранении на уровне 20 млн рублей порога доходов, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен платить НДС. Документ был инициирован первым вице-спикером Совета Федерации Владимиром Якушевым и группой депутатов от «Единой России»: первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым, главой комитета ГД по бюджету и налогам Андреем Макаровым и руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым.
Законопроект направлен на реализацию озвученного президентом РФ на Петербургском международном экономическом форуме предложения «отложить дальнейшее снижение порога выручки», при превышении которого налогоплательщики, применяющие УСН, начинают уплачивать НДС, и «зафиксировать его сегодня на текущем уровне». «Законопроектом предлагается внести изменения в статью 145 НК РФ, сохранив установленные на 2026 год пороговые значения доходов, при достижении которого налогоплательщик, применяющий УСН, становится плательщиком НДС в размере 20 млн рублей на очередной плановый бюджетный цикл, то есть еще на 2027−2029 годы», — говорится в пояснительной записке.