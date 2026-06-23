В Омской области введен лимит на продажу бензину и дизеля

Как уточнил господин Хоценко, на трассовых АЗС можно заправить не более 40 л бензина и 200 л дизельного топлива. На остальных АЗС Омской области — не более 40 л бензина и 80 л дизеля. Он добавил, что для сжиженных углеводородных газов (СУГ) ограничений нет.