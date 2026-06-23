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Стало известно, на сколько увеличилась средняя пенсия за последние два года

Соцфонд: средняя пенсия в России выросла почти на 4,5 тысячи рублей за два года.

Источник: Комсомольская правда

Средний размер пенсии в России за последние два года увеличился почти на 4,5 тыс. рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статистические данные Соцфонда.

В мае 2026 года средняя пенсия достигла 25 399 рублей, тогда как в мае 2024 года она составляла 20 949 рублей. Таким образом, за два года выплата увеличилась на 4 450 рублей.

В мае разница между самой высокой и самой низкой пенсией по регионам превысила 23 тыс. рублей.

Как ранее информировал KP.RU, средняя пенсия неработающих россиян составила 25 839 рублей в мае 2026 года. В свою очередь выплата средней пенсии для работающих россиян в мае 2026 года составила 23,7 тыс. рублей.

Кроме этого, с 1 января 2027 года в России упростят пенсионную систему. Страховую пенсию по старости будут оформлять автоматически, подавать заявление теперь не будет необходимости.