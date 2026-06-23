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Глава Минэнерго США рассказал о ситуации с поставками через Ормуз

Объемы поставок нефти и природного газа через Ормузский пролив восстановились до уровня, который наблюдался до обострения ситуации в регионе.

Объемы поставок нефти и природного газа через Ормузский пролив восстановились до уровня, который наблюдался до обострения ситуации в регионе. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт во время выступления в Белом доме.

По словам главы ведомства, транспортировка энергоресурсов через стратегически важный морской маршрут полностью вернулась к прежним показателям. Он также отметил, что существующая инфраструктура позволяет при необходимости увеличить объемы поставок.

Райт сообщил журналистам, что два дня назад через пролив был зафиксирован рекордный суточный объем перевозок нефти и газа.

Ранее власти Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива. Соответствующее заявление 20 июня сделал центральный штаб «Хатам аль-Анбия», связав это решение с продолжающейся напряженностью на Ближнем Востоке.

На следующий день агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что ограничения на использование пролива могут сохраняться до достижения перемирия в Ливане и урегулирования вопросов, связанных с экспортом иранской нефти.

Ормузский пролив считается одним из ключевых маршрутов мировой энергетической торговли. Через него проходит значительная часть морских поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, поэтому любые ограничения судоходства в этом районе традиционно оказывают влияние на глобальные энергетические рынки.

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