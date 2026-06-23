В России с марта 2027 года введут ГОСТ на сумки и другие изделия из кожи

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Росстандарт утвердил новый межгосударственный стандарт для сумок, чемоданов, портфелей и других изделий кожгалантереи. Документ вступит в силу 1 марта 2027 года и заменит действующий стандарт от 2007 года, выяснил корреспондент ТАСС.
«Настоящий стандарт распространяется на сумки, чемоданы, портфели, рюкзаки, папки, футляры, изделия мелкой кожгалантереи. Настоящий стандарт не распространяется на ранцы, рюкзаки и портфели ученические, кожгалантерейные изделия для детей и подростков», — отмечается в документе.
Так, стандарт поддержали Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Документ устанавливает требования к классификации и размерам изделий, их безопасности, качеству материалов, методам изготовления, транспортировке и хранению.
Согласно ГОСТу, изделия могут изготавливаться прошивным, клеевым, сварным, клепаным методами, а также методом плетения, вязания, формования, литья и другими способами. Также документ устанавливает требования к прочности изделий. Так, для пляжных сумок из искусственной кожи и дорожных рюкзаков прочность ниточного шва должна быть не менее 30 Н/см, а для дорожных чемоданов жесткой конструкции — не менее 40 Н/см. Для таких чемоданов разрывная нагрузка креплений ручек должна составлять не менее 400 Н.
Как следует из документа, окрашивание смежной ткани и осыпание красителя не допускаются. Кроме того, открытые края изделий не должны осыпаться, а внутренние швы должны быть обработаны. Также металлические пластины в портфелях должны быть скрыты. Кроме того, стандарт содержит требования к конструкции изделий. «Женские повседневные, молодежные и нарядные сумки, рюкзаки изготовляют с одним или двумя внутренними карманами», — отмечается в документе. Для чемоданов предусмотрено наличие как минимум одного внутреннего кармана, а «зазор между крышкой и корпусом чемодана должен быть не более 0,4 см».
В ГОСТе также перечислены недопустимые дефекты, включая трещины материала, следы клея, коррозию фурнитуры и неисправные замки. При этом некоторые особенности натуральной кожи браком считаться не будут.