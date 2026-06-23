В России с марта 2027 года введут ГОСТ на сумки и другие изделия из кожи

Как следует из документа, окрашивание смежной ткани и осыпание красителя не допускаются. Кроме того, открытые края изделий не должны осыпаться, а внутренние швы должны быть обработаны. Также металлические пластины в портфелях должны быть скрыты. Кроме того, стандарт содержит требования к конструкции изделий. «Женские повседневные, молодежные и нарядные сумки, рюкзаки изготовляют с одним или двумя внутренними карманами», — отмечается в документе. Для чемоданов предусмотрено наличие как минимум одного внутреннего кармана, а «зазор между крышкой и корпусом чемодана должен быть не более 0,4 см».