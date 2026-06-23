Тарифы на коммунальные услуги в Новосибирской области вырастут с 1 октября

Индексация в 2026 году проходит в два этапа. Первый состоялся еще 1 января, когда услуги ЖКХ по всей стране в среднем подорожали на 1,7%. Осенние же изменения будут различаться по субъектам федерации. Для Новосибирской области постановлением губернатора установлен предельный индекс в 19%.