Тарифы на коммунальные услуги в Новосибирской области вырастут с 1 октября

Федеральная антимонопольная служба опровергла появившиеся в некоторых СМИ сообщения о якобы запланированном повышении в июле. В ведомстве также отметили, что итоговый рост не превысит установленных правительством рамок. Контроль за соблюдением предельных значений возьмет на себя ФАС.
Индексация в 2026 году проходит в два этапа. Первый состоялся еще 1 января, когда услуги ЖКХ по всей стране в среднем подорожали на 1,7%. Осенние же изменения будут различаться по субъектам федерации. Для Новосибирской области постановлением губернатора установлен предельный индекс в 19%.