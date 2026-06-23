Рекорд по добыче олова ожидают в Хабаровском крае в 2026 году

Увеличить добычу олова в концентрате до 4 тысяч тонн в этом году планирует ПАО «Русолово» в Хабаровском крае. Это позволит обеспечить потребности страны в олове. По прогнозам, в ближайшие пять лет, спрос на олово в России вырастет более чем в два раза и к 2030 году составит 5,4 тыс. тонн олова в металле, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.