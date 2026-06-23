Рекорд по добыче олова ожидают в Хабаровском крае в 2026 году

Увеличить добычу олова в концентрате до 4 тысяч тонн в этом году планирует ПАО «Русолово» в Хабаровском крае. Это позволит обеспечить потребности страны в олове. По прогнозам, в ближайшие пять лет, спрос на олово в России вырастет более чем в два раза и к 2030 году составит 5,4 тыс. тонн олова в металле, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Олово — один из материалов, на которых строится новая технологическая экономика. Поэтому рост добычи концентрата этого металла важен как для нашего региона, так и в масштабах всей страны», — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Как рассказали в краевом Минприроды, олово используется преимущественно в производстве электроники, в химической и пищевой промышленности. Правительство РФ внесло олово в перечень основных видов стратегического минерального сырья и в перечень критической промышленной продукции.
Чтобы удовлетворить потребности страны, ПАО «Русолово» с 2021 года начало проводить масштабную реновацию оловодобывающих активов в Хабаровском крае. В частности, компания реализует инвестпроект «Модернизация Солнечной обогатительной фабрики». Рекордные для современной России объемы добычи ожидаются уже в 2026 году.
Солнечный ГОК провел очередной этап модернизации. Фото: Пресс-служба министерства природных ресурсов Хабаровского края.
Солнечный ГОК провел очередной этап модернизации. Фото: Пресс-служба министерства природных ресурсов Хабаровского края.
Солнечный ГОК провел очередной этап модернизации. Фото: Пресс-служба министерства природных ресурсов Хабаровского края.
1 / 3.
«Мы продолжаем реализацию стратегии по модернизации и техническому перевооружению ПК “Солнечный”, направленной на дальнейшее увеличение производственных мощностей обогатительной фабрики и повышению ее эффективности», — отметил директор АО «ОРК» Игорь Корытов.
Конечная цель ПАО «Русолово» — создать в Хабаровском крае кластер полного цикла по производству олова. Он будет состоять из производственных комплексов Солнечный и Правоурмийский, а также из Амурского металлургического комбината (АМК) по производству олова. Сейчас весь оловянный концентрат поступает в Новосибирск — на единственный в России комбинат, производящий олово в металле.
«Создание первого в России металлургического кластера полного цикла по добыче и производству олова позволит удовлетворить внутренний спрос, обеспечив технологический суверенитет и в перспективе обеспечить поставки чистого металла в страны Таможенного союза», — пояснил Дмитрий Демешин.
Напомним, что до 1992 года Россия входила в пятерку ведущих стран — производителей оловянного сырья. Одним из самых мощных комбинатов был Солнечный ГОК, производивший треть объема оловянного концентрата бывшего Советского Союза. Однако с началом перестройки, за 20 лет рыночных реформ отечественная оловянная отрасль практически прекратила свое существование.
Возрождение российской оловянной промышленности началось 14 лет назад, когда активы бывшего Солнечного ГОКа были приобретены ПАО «Русолово». Благодаря реализации инвестиционной программы, в работу была запущена Солнечная обогатительная фабрика, восстановлена работа рудника «Молодежный» на месторождении Фестивальное.