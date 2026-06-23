2,5 тысячи новых российских банкоматов появились в почтовых отделениях по всей стране

Как отметила заместитель руководителя департамента розничных продаж ВТБ Екатерина Щедрина, банкоматы востребованы не только пользователями услуг ВТБ, но и держателями карт других кредитных организаций. С начала года оборот по сторонним картам увеличился на 39%. Пополнять счета и снимать наличные можно и в тех отделениях Почты России, устройства самообслуживания не установлены — можно обратиться к сотруднику и воспользоваться POS-терминалом.