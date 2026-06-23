Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоимость фьючерса на палладий выросла до $1 277,5

Золото с поставкой в августе на бирже Comex продавалось за $4 214,2 за тройскую унцию.

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Стоимость фьючерсов на драгоценные металлы — платину, палладий, золото и серебро — на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) и бирже Comex (подразделение NYMEX) демонстрирует разнонаправленную динамику, следует из данных торговых площадок.

По состоянию на 04:00 мск, цена фьючерса на палладий с поставкой в сентябре на NYMEX составляла $1 277,5 за тройскую унцию (+0,52%), а фьючерс на платину с поставкой в июле рос на 0,04%, до $1 672,8 за тройскую унцию.

Стоимость золота с поставкой в августе на бирже Comex составляла $4 214,2 за тройскую унцию (+0,27%), а стоимость фьючерса на серебро с поставкой в июле равнялась $65,175 за тройскую унцию (-0,62%).