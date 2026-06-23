Стоимость фьючерса на палладий выросла до $1 277,5

По состоянию на 04:00 мск, цена фьючерса на палладий с поставкой в сентябре на NYMEX составляла $1 277,5 за тройскую унцию (+0,52%), а фьючерс на платину с поставкой в июле рос на 0,04%, до $1 672,8 за тройскую унцию.