Главы Минфинов Японии и США провели переговоры на фоне обвала японской валюты

Местные аналитики полагают, что Катаями и Бессент могли обсуждать возможность проведения японской стороной очередной валютной интервенции с целью укрепления курса иены. Правительство Японии и Банк Японии (Центробанк) в апреле-мае уже проводили валютные интервенции на общую сумму в 11,735 трлн иен (около $73,8 млрд по текущему курсу). Это в краткосрочной перспективе позволило укрепить курс иены до уровня в 155 иен за доллар, однако вскоре тенденция к ослаблению курса японской национальной валюты возобновилась. Министр финансов Японии Сацуки Катаяма неоднократно предупреждала о готовности властей в случае необходимости «принять решительные и жесткие меры против спекулятивных действий» на валютном рынке.