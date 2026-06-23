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Главы Минфинов Японии и США провели переговоры на фоне обвала японской валюты

Темой переговоров стала ситуация на Ближнем Востоке и положение дел на мировых рынках.

ТОКИО, 23 июня. /ТАСС/. Министр финансов Японии Сацуки Катаяма провела онлайн-переговоры с главой американского финансового ведомства Скоттом Бессентом на фоне очередного обвала курса японской иены к доллару. О прошедших переговорах журналистам сообщила сама Катаяма.

Темой переговоров, по ее словам, стала «ситуация на Ближнем Востоке, а также положение дел на мировых финансовых рынках». При этом сами переговоры прошли на фоне очередного ослабления курса иены, который сейчас находится на отметке в 161,56−161,57 иен за доллар.

Местные аналитики полагают, что Катаями и Бессент могли обсуждать возможность проведения японской стороной очередной валютной интервенции с целью укрепления курса иены. Правительство Японии и Банк Японии (Центробанк) в апреле-мае уже проводили валютные интервенции на общую сумму в 11,735 трлн иен (около $73,8 млрд по текущему курсу). Это в краткосрочной перспективе позволило укрепить курс иены до уровня в 155 иен за доллар, однако вскоре тенденция к ослаблению курса японской национальной валюты возобновилась. Министр финансов Японии Сацуки Катаяма неоднократно предупреждала о готовности властей в случае необходимости «принять решительные и жесткие меры против спекулятивных действий» на валютном рынке.

Ослабление иены происходит, по словам местных наблюдателей, после атаки США и Израиля на Иран, а также на фоне роста цен на нефть. Это приводит к скупке долларов инвесторами.

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