В преддверии Дня шахтера красноярские угольщики борятся за звания лучших в конкурсах профессионального мастерства

Самые напряженные минуты соревнований — творческие испытания, когда судьбу победы решают не тонны и кубометры, а сантиметры. В эти моменты машинисты экскаватора как будто превращают многотонные машины в инструменты ювелира: ковш аккуратно проводят через узкий коридор из флажков, им же снимают один за другим бруски с башенки и забрасывают мяч в ворота. А машинисты роторных комплексов, находясь в кабине на высоте нескольких этажей, управляют многометровой стрелой так, чтобы отвес на её конце точно попал в небольшие вёдра, стоящие далеко внизу на земле. Со стороны это кажется невозможным, но именно такие испытания лучше всего показывают уровень мастерства людей, которые ежедневно управляют крупнейшими машинами угольной отрасли.