В преддверии Дня шахтера красноярские угольщики борятся за звания лучших в конкурсах профессионального мастерства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На предприятиях СУЭК-Красноярск в преддверии Дня шахтера проходят традиционные конкурсы профессионального мастерства. За звание лучших по профессии борются машинисты экскаваторов и бульдозеров, водители карьерных самосвалов, электрослесари, сварщики, токари, энергетики и представители других специальностей, без которых невозможно представить современное горное производство.
Сегодня на Бородинском, Назаровском и Берёзовском разрезах, а также на сервисных предприятиях Компании проходят отборочные этапы. Конкурсы построены по единому принципу. Сначала участники выполняют теоретические задания, демонстрируя знание требований охраны труда, промышленной безопасности, производственных технологий и правил эксплуатации оборудования. Затем наступает практический этап, где конкурсанты выполняют задачи, максимально приближённые к их ежедневной работе: грузят уголь в железнодорожные составы, принимают породу в отвалы, управляют карьерной техникой, изготавливают детали по чертежам, выполняют сварочные работы и проводят обслуживание оборудования.
Самые напряженные минуты соревнований — творческие испытания, когда судьбу победы решают не тонны и кубометры, а сантиметры. В эти моменты машинисты экскаватора как будто превращают многотонные машины в инструменты ювелира: ковш аккуратно проводят через узкий коридор из флажков, им же снимают один за другим бруски с башенки и забрасывают мяч в ворота. А машинисты роторных комплексов, находясь в кабине на высоте нескольких этажей, управляют многометровой стрелой так, чтобы отвес на её конце точно попал в небольшие вёдра, стоящие далеко внизу на земле. Со стороны это кажется невозможным, но именно такие испытания лучше всего показывают уровень мастерства людей, которые ежедневно управляют крупнейшими машинами угольной отрасли.
Победителям предстоит встретиться на региональном уровне, а лучшие из лучших представят СУЭК-Красноярск на всероссийских соревнованиях профессионального мастерства «Шахтерский олимп», который в этом году пройдёт в Приморье в преддверии Дня шахтера.
Символично, что соревнования проводят накануне профессионального праздника. Конкурсы профмастерства — одна из старейших традиций угольщиков. Здесь не просто определяют победителей. Это площадка, где передают опыт, задают планку молодым специалистам, сохраняют культуру безопасного труда. Именно такие специалисты ежедневно управляют многотонной техникой, обеспечивают бесперебойную добычу угля и надежную работу энергетической системы Красноярского края и других регионов Сибири и Дальнего Востока.