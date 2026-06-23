Биткойн и Ethereum демонстрируют снижение

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 85 тыс. трейдеров на сумму $320,55 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на биткойн. Около $205,85 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $114,8 млн — на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже Binance в паре BTCUSDT стоимостью $6,64 млн.