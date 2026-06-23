Биткойн и Ethereum демонстрируют снижение

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Стоимость двух первых по капитализации криптовалют — биткойна и Ethereum («эфириум», «эфир», ETH) — демонстрирует снижение, свидетельствуют данные площадки Binance.
По состоянию на 04:49 мск, биткойн снижался на 1,02% и находился на уровне $63,944 тыс. Курс Ethereum снижался на 1,24%, до $1,723 тыс.
По данным Coinmarketcap на 23 июня, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $2,19 трлн. Из них $1,28 трлн (58,2%) приходится на биткойн, $207,89 млрд (9,5%) — на Ethereum.
Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 85 тыс. трейдеров на сумму $320,55 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на биткойн. Около $205,85 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $114,8 млн — на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже Binance в паре BTCUSDT стоимостью $6,64 млн.