В «Авито» назвали стоимость самого дешевого дома с бассейном в России

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Самый доступный дом с бассейном в России продается в Алтайском крае за 700 тыс. рублей, говорится на сайте «Авито».
Согласно объявлению, дом площадью 30 кв. м с верандой и бассейном находится в СНТ Моторостроитель-2 в Первомайском районе Алтайского края. Дача расположена на участке в 10 соток. «В доме двухъярусная кровать, два дивана, комод, шкаф, кухня, плита, стиральная машина, микроволновка, холодильник, печка. На участке есть баня, бассейн, шезлонг, беседка. Туалет на улице. Вода заведена в дом, беседку, баню, по участку. От станции до дачи пешком 10 минут», — указывается в объявлении.
На втором месте — дом с крытым бассейном в деревне Подхорошее Липецкой области за 1,95 млн рублей. Площадь объекта — 57 кв. м. «Дом со всеми удобствами, хорошее месторасположение, в двух километрах от трассы, рядом большой красивый пруд Агеевский, идеальное место для отдыха. На участке расположены: гараж с мансардой, крытый бассейн, беседка, имеется сухой погреб. Дом подходит под ипотеку, один собственник, никто не прописан, готов к продаже», — указывается в объявлении.
Замыкает топ-3 дом в стиле барнхаус во Владимире с небольшим бассейном постройки 2024 года. Объект площадью 34 кв. м на участке в четыре сотки продается за 2,5 млн рублей. В доме никто ранее не проживал, есть общий водопровод, во дворе — новая баня. Как говорится в объявлении, объект утеплен, подходит для круглогодичного проживания, установлены панорамные окна. Дом построен из качественных материалов с учетом всех строительных норм.