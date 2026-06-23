В «Авито» назвали стоимость самого дешевого дома с бассейном в России

На втором месте — дом с крытым бассейном в деревне Подхорошее Липецкой области за 1,95 млн рублей. Площадь объекта — 57 кв. м. «Дом со всеми удобствами, хорошее месторасположение, в двух километрах от трассы, рядом большой красивый пруд Агеевский, идеальное место для отдыха. На участке расположены: гараж с мансардой, крытый бассейн, беседка, имеется сухой погреб. Дом подходит под ипотеку, один собственник, никто не прописан, готов к продаже», — указывается в объявлении.