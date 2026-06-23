Новый удар по японской валюте: Токио заговорил о жестких мерах

В апреле и мае на эти цели было направлено в общей сложности 11,735 трлн иен, что эквивалентно примерно 73,8 млрд долларов по текущему курсу. После вмешательства курс временно укрепился до уровня около 155 иен за доллар, однако затем снижение возобновилось.