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Новый удар по японской валюте: Токио заговорил о жестких мерах

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма провела онлайн-переговоры с главой Минфина США Скоттом Бессентом на фоне очередного ослабления курса японской валюты.

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма провела онлайн-переговоры с главой Минфина США Скоттом Бессентом на фоне очередного ослабления курса японской валюты. Об итогах беседы японский министр сообщила журналистам.

По словам Катаямы, в ходе разговора стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и состояние мировых финансовых рынков. Переговоры состоялись в момент, когда курс иены вновь приблизился к минимальным значениям, достигнув отметки 161,56−161,57 иены за доллар.

На фоне резкого падения японской валюты местные эксперты не исключают, что одной из тем обсуждения могла стать возможность новых валютных интервенций со стороны Токио. Ранее власти Японии совместно с Банком Японии уже выходили на рынок для поддержки национальной валюты.

В апреле и мае на эти цели было направлено в общей сложности 11,735 трлн иен, что эквивалентно примерно 73,8 млрд долларов по текущему курсу. После вмешательства курс временно укрепился до уровня около 155 иен за доллар, однако затем снижение возобновилось.

Сацуки Катаяма ранее неоднократно заявляла о готовности правительства принять жесткие меры в случае спекулятивных колебаний на валютном рынке.

По оценкам японских наблюдателей, давление на иену усилилось после ударов США и Израиля по Ирану, а также вследствие роста мировых цен на нефть. На этом фоне инвесторы увеличивают спрос на доллар, что дополнительно способствует ослаблению японской валюты.

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